Rummenigge: “La Bundesliga deve ripartire per due motivi…”

Intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport, Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha parlato della possibile ripresa della Bundesliga e del modus operandi della società tedesca in questo momento di incertezza legato all’emergenza coronavirus.

PERCHE’ RIPRENDERE – “Sappiamo che è necessario ricominciare. E i motivi sono due: il primo è certamente di carattere sportivo. Bisogna assegnare il titolo, sapere quali squadre parteciperanno alle coppe e chi retrocederà; il secondo, non meno importante, è economico. Anche da noi le televisioni che trasmettono le partite hanno forte incidenza sui ricavi. Chiaramente bisogna prima di tutto capire come evolve la situazione legata all’emergenza sanitaria. Aspettiamo soltanto la luce verde del governo. Disciplina e sensibilità sono i nostri punti di forza”.

BAYERN – E sulla ripresa degli allenamenti del Bayern Monaco: “Eravamo fermi dall’8 marzo, ultima partita quella con l’Augsburg in casa. Da tre giorni ci alleniamo a gruppi di quattro o cinque, rispettando i protocolli sanitari, ma in precedenza i nostri avevano seguito le indicazioni del tecnico sostenendo dei cyber-allenamenti. Facevamo delle videochiamate con tutti i giocatori collegati, durante le quali il preparatore atletico segnalava gli esercizi da fare. Novanta minuti di lavoro per volta”.