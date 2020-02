Rummenigge: “Oggi vista la brutta faccia del Bayern. Il club agirà contro i tifosi”

Prime reazioni dei dirigenti del Bayern Monaco dopo il danno di immagine causato dai propri tifosi con l’esposizione di striscioni offensivi nei confronti di Dietmar Hopp, patron dell’Hoffenheim, durante la partita di questo pomeriggio: “Mi vergogno profondamente”, ha detto l’attuale CEO, Karl-Heinz Rummenigge dopo la partita. “In realtà, non ci sono scuse per questo episodio da condannare. Dopo oggi, è necessario un provvedimento da parte dei vertici federali visto che gli occhi sono stati chiusi per troppo tempo. Il club agirà contro chi ha screditato la nostra società. Questa è la brutta faccia del Bayern Monaco”, ha detto Rummenigge.