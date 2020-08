Sancho, niente Manchester United: il ds Zorc annuncia il rinnovo di contratto

Dopo essere stato convocato per il ritiro pre stagionale, ecco la conferma: Jadon Sancho resta al Borussia Dortmund anche nella prossima stagione. Il calciatore inglese sembrava poter passare in Premier League dove il Manchester United era molto interessato al suo acquisto. Adesso, però, nessuna possibilità perché la dirigenza giallonera ha blindato il suo gioiellino.

Sancho: rinnovo col Borussia Dortmund

Ora è ufficiale: Sancho resta in Germania al Borussia Dortmund. A darne l’annuncio il direttore sportivo Michael Zorc che attraverso i canali ufficiali del club ha sottolineato inoltre che il giocatore ha sottoscritto un accordo per prolungare di un’ulteriore stagione il contratto in essere. Il calciatore inglese, pertanto, sarà legato al club tedesco fino al 2023 con un importante adeguamento dello stipendio: “Giocherà con noi la prossima stagione. La decisione è definitiva”, ha sentenziato il ds che ha messo così fine alle voci di mercato che volevano l’inglese vicinissimo al Manchester United.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE