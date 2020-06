Sancho, primo tris in carriera: “Ci sono cose più importanti. Lottiamo per avere giustizia”

Prima tripletta in carriera per il talento inglese del Borussia Dortmund Jadon Sancho. Il club tedesco ha battuto senza problemi la sua rivale in campionato, il Paderborn, e grande protagonista è stato il classe 2000 con ben tre reti.

L’attaccante, di origini trinidadiane, ha voluto omaggiare, così come altri giocatori e suoi compagni, con una maglietta George Floyd, il 46enne afroamericano morto durante un fermo di polizia negli Stati Uniti. Ma il suo messaggio di solidarietà e appello alla giustizia è andato ben oltre.

Sancho, gioia amara: il messaggio social

“La prima tripletta da professionista”, ha scritto Sancho su Twitter dopo la gara. “Un momento dolce, ma che ha un sapore di amarezza, perché ora nel mondo ci sono cose più importanti che devono essere affrontate e che bisogna cercare di cambiare”. E qui il riferimento a George Floyd si fa sempre più nitido: “Dobbiamo unirci nella lotta per la giustizia. Insieme siamo più forti!” ha scritto Sancho aggiungendo l’hashtag #Giustizia per George Floyd.