Mesi di corte spietata, poi il grande no. Jadon Sancho ha deciso di restare al Borussia Dortmund nonostante la grande insistenza del Manchester United e la sua volontà dichiarata di giocare, un giorno, in Premier League. Ma cosa c’è dietro al no dell’inglesino ai Red Devils? A quanto il rapporto speciale con i compagni di reparto Erling Haaland e Thorgan Hazard.

Sancho: rimasto al Borussia Dortmund per Haaland e Hazard

Secondo quanto riporta il Daily Mail che cita anche il Telegraph, dietro la permanenza di Jadon Sancho al Borussia Dortmund ci sarebbe il grande feeling con i compagni di squadra ed in particolare con i colleghi di reparto Haaland e Hazard. Il calciatore inglese avrebbe detto no al Manchester United perché convinto dalla squadra a rimanere e provare a sorprendere ancora in Bundesliga. Non solo. Nelle prima fasi del ritiro, Sancho avrebbe duramente lavorato proprio con i due compagni offensivi per migliorare ancor di più il loro feeling in vista della stagione 2020-21. Insomma, il Manchester United si è dovuto arrendere al rapporto speciale tra compagni e, evidentemente, anche grandi amici…

