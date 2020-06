Sbaglia il rigore: Niederlechner incolpa… il pubblico “fantasma”

Fallire un rigore capita a tutti, grandi campioni e comuni calciatori. La pressione degli undici metri o la bravura del portiere avversario sono componenti importanti di cui tenere conto. Eppure ci sono anche altre varianti. Lo dimostrano le dichiarazioni di Florian Niederlechner. Il giocatore dell’Augusta si è fatto ipnotizzare dall’estremo difensore del Colonia nel match terminato 1-1. E la spiegazione addotta è semplice: tutta colpa del pubblico “fantasma”. Infatti in Germania, al momento, i match della Bundesliga si svolgono a porte chiuse. La mancanza di tifosi avrebbe deconcentrato il giocatore, come dimostrano le sue parole riportate dal Daily Mail: “Ho fatto l’errore più grande che si possa fare come tiratore di rigori. Dannati scherzi da fantasma! Non c’entra l’angolo in cui ho calciato: tiro sempre sulla destra, ogni volta. Ho lasciato che la situazione mi influenzasse davvero. Ero spesso l’eroe. Oggi (ieri ndr.) sono stato il pazzo”.