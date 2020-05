Schalke 04, si avvicina il derby col Dortmund: il club chiama i tifosi… inglesi!

Nonostante i casi di Coronavirus stiano tornando ad alzarsi leggermente, in Germania è già iniziato il countdown per la ripresa della Bundesliga. Tra i match più attesi c’è il derby della Ruhr che vede contrapposti il Borussia Dortmund e lo Schalke 04. Quest’ultimo ha trovato una soluzione davvero originale per caricarsi in vista di una sfida così delicata: attraverso il proprio profilo Twitter, il club ha chiesto il massimo sostegno da parte dei tifosi inglesi che nel week end potranno godersi un ritorno al calcio, anche se non locale. L’iniziativa sembra aver trovato un certo successo. Gli spalti saranno vuoti anche in occasione del match contro il Dortmund, ma se non altro davanti allo schermo saranno in tantissimi a tifare Schalke.