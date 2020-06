Schalke 04, suggestione Raul per la panchina

Quattro punti in undici partite e quattro sconfitte su quattro da quando è ripreso il campionato. La situazione in casa Schalke 04 non è delle più rosee e a farne le spese potrebbe essere l’attuale tecnico David Wagner. Traballa la sua panchina, tanto che secondo SportBild non è improbabile pensare ad un cambio di guardia.

Da quanto si apprende, il sostituto di Wagner potrebbe essere un clamoroso ritorno: Raul Gonzalez Blanco, ex storico centravanti del Real Madrid che è stato grande protagonista anche a Gelsenkirchen. L’attuale allenatore del Real Madrid Castilla sarebbe tra i vari candidati a sostituire l’attuale tecnico. Con Raul ci sarebbero anche Ralph Hasenhuttl, manager del Southampton, e Roger Schmidt, tecnico del PSV.