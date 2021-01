Schalke, la salvezza potrebbe arrivare grazie alla Juventus

. La dirigenza spera di fare un buon mercato di riparazione ma servono soldi per operare in acquisizione. In tal senso. Il club bianconero infatti ha in organico l’americanoarrivato proprio dallo Schalke a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 a fronte di un corrispettivo di 4,5 milioni di euro. La Juventus ha un’opzione di acquisto che avrebbe effetto alla fine della stagione se si raggiungesse la Champions League, ma secondo le informazioni del portale Sport1.de, lo Schalke sta attualmente avendo un colloquio frequente per spingere i campioni d’Italia a prendere subito il calciatore a titolo definitivo ricevendo ulteriori. Tanti soldi per potersi rafforzare adeguatamente sul mercato e raggiungere la salvezza. Lo Schalke cerca ancora almeno un terzino destro e un attaccante.