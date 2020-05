Schalke, McKennie in campo con una fascia dedicata a George Floyd

Dopo la morte di George Floyd l’America intera si è ribellata con diverse proteste in varie città. La più colpita ovviamente è stata Minneapolis, teatro dell’atrocità in cui ha perso la vita il cittadino statunitense. Le immagini del poliziotto che tiene il ginocchio sul collo di Floyd hanno fatto il giro del mondo e il giocatore americano dello Schalke ha voluto ricordare a suo modo la vittima.

Fascia in onore di George Floyd

Il centrocampista durante il match tra Schalke e Werder Brema è sceso in campo con una fascia al braccio in ricordo di George Floyd. “Giustizia per George Floyd”, questa la scritta sulla fascia indossata dal giocatore.