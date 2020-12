Schalke sotto shock: Uth perde i sensi per diversi minuti dopo uno scontro

Momento di grande paura questo pomeriggio durate il match di Bundesliga tra l’Augsburg e lo Schalke: l’attaccante Mark Uth ha perso i sensi dopo uno scontro con Felix Uduokhai e Rani Khedira ed è stato subito soccorso dal personale medico sul terreno di gioco prima di essere trasportato via dal prato. Il giocatore ha perso i sensi per qualche minuto e sul campo la paura è stata parecchia. Il calciatore poi è stato sostituito dal tecnico prima di essere trasportato in ospedale per accertamenti.