Prima della partita contro il Werder Brema, un giocatore dello Schalke 04 è risultato positivo al Coronavirus. Il club lo ha confermato oggi senza però annunciare il nome del calciatore positivo che è asintomatico e in quarantena a casa. Tutti gli altri calciatori dei blues invece, sono risultati negativi al controllo. L’allenatore David Wagner ha commentato il caso in conferenza stampa e ha detto che la partita contro il Werder Bremen non è a rischio.