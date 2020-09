Schalke04, il gesto per i tifosi: biglietti gratis per prime partite ad operatori sanitari e a chi ha lottato contro il coronavirus

Lo Schalke 04 non dimentica le persone che hanno combattuto da molto vicino contro il coronavirus. La società tedesca nelle scorse ore ha annunciato un’iniziativa importante: distribuirà alcuni dei biglietti disponibili per le prime due partite casalinghe della stagione a operatori sanitari di ospedali, case di riposo e altre attività essenziali, come segno di apprezzamento per il loro lavoro durante la pandemia di Covid-19.

Schalke04: il gesto per i fan

Il club di Gelsenkirchen ha avuto l’ok dalle autorità locali per far entrare nel proprio impianto fino a 300 persone per ogni partita su uno stadio che può ospitarne fino a 62000. Non molto ma il primo passo per riavere il pubblico con sé. E sarà proprio in occasione delle prime due gare, il primo turno di Coppa di Germania contro lo Schweinfurt domenica 13 e il debutto in casa in Bundesliga del 26 settembre contro il Werder Brema, che lo Schalke04 ospiterà gratuitamente di fatto gli operatori sanitari e tutte quelle persone che hanno contribuito nella lotta per battere il coronaviurs: “In questo modo, lo Schalke 04 vuole ringraziarvi per il vostro inestimabile e cruciale lavoro, soprattutto nelle difficili condizioni di questa pandemia in corso”, si legge nel comunicato del club. “Grazie”. Questo il motto semplice ma importante per le prime uscite ufficiali della società.

