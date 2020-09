Sentite Hoeness, l’allenatore dell’Hoffenheim: “Il 4-1 al Bayern Monaco non mi ha sorpreso”

Nella pazza domenica calcistica di ieri, tra i risultati di maggior spicco c’è stato il clamoroso 4-1 dell’Hoffenheim inflitto ai campioni d’Europa e di Germania del Bayern Monaco. Sebastian Hoeness, ex allenatore della squadra B dei bavaresi e attuale tecnico dell’Hoffenheim, ha rilasciato delle sorprendenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports.

“NESSUNA SORPRESA”

“La vittoria per 4-1 contro il Bayern Monaco non mi ha sorpreso – ha dichiarato sicuro l’attuale allenatore dell’Hoffenheim – la partita è andata come avevo immaginato, non dobbiamo dimenticare che loro arrivavano da 120 minuti di partita contro il Siviglia, una gara che ha portato via loro energie fisiche e mentali che in questa fase della stagione sono ancora più importanti. Ma noi abbiamo fatto una partita tosta, abbiamo mostrato la nostra forza. Adesso dobbiamo essere bravi a proseguire su questa strada” – ha concluso Hoeness.

