Tegola Bayern: operato al ginocchio Neuer

Il portiere potrebbe essere in campo a fine gennaio

Il portiere del Bayern Manuel Neuer salterà l'andata degli ottavi di Champions League contro l'FC Salzburg il 16 febbraio più almeno tre partite di Bundesliga. Il numero uno dei rot-weiss è stato operato questo pomeriggio al menisco e la notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno nell'ambiente Bayern. L'emittente sportiva Sky riporta una pausa di tre o quattro settimane per il portiere. Si dice che Neuer si sia lamentato del dolore al menisco dopo la partita del Lipsia. Manuel Neuer ha messo un post su Instagram dopo l'operazione: "Ehi ragazzi, oggi ho subito una piccola operazione al ginocchio. Tutto è andato alla grande, quindi posso iniziare presto l'allenamento riabilitativo. Incrociate le dita! A presto in campo . Saluti dall'ospedale, Manuel."