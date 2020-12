Tegola Dortmund: Haaland fuori. Il tecnico Favre: “Indisponibile fino a gennaio”

Niente da fare per il Borussia Dortmund: Erling Haaland non ci sarà stasera nel match contro la Lazio in Champions League. L’attaccante norvegese ha rimediato uno strappo che ha coinvolto anche il tendine del ginocchio. Dunque lo stop si prevede piuttosto lungo. Lo conferma anche il tecnico dei gialloneri Lucien Favre ai microfoni di Sky Sport: “Si è infortunato ieri in allenamento e non tornerà prima di gennaio”. Probabilmente alla base dell’infortunio l’usura per le troppe gare giocate finora.