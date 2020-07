Thiago Alcantara, addio al Bayern Monaco. Rummenigge: “Vuole qualcosa di diverso”

Il nome di Thiago Alcantara è tra i più gettonati in ottica calciomercato. Il centrocampista del Bayern Monaco andrà via al termine della stagione. La conferma è arrivata anche dalla dirigenza tedesca con Karl-Heinz Rummenigge che alla Bild ha parlato del futuro del giocatore.

Rummenigge: “Thiago Alcantara vuole altra esperienza”

“Un grande giocatore, dentro e fuori dal campo”, ha esordito Rummenigge su Thiago Alcantara. “Abbiamo trattato con lui per il rinnovo molto seriamente, gli abbiamo garantito tutte le richieste che aveva. Ma sembra che voglia qualcosa di diverso per concludere la sua carriera. Se è questo ciò che vuole, ce ne faremo una ragione”. In ogni caso il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di privarsi di lui in modo gratuito: “Non vogliamo perderlo a zero tra un anno. Non abbiamo mai avuto alcun contatto con il Liverpool”.

Tra le squadre interessate al calciatore anche Manchester City e Juventus.

