Thiago Alcantara giura fedeltà al Bayern Monaco: “Qui per sempre”

Thiago Alcantara è ormai da anni uno dei punti di forza del Bayern Monaco, formazione che quest’anno, dopo le delusioni delle ultime stagioni, vuole recitare un ruolo da protagonista anche in Champions League. Lo spagnolo, in queste ore, ha parlato ai canali ufficiali del club tedesco, giurando fedeltà ai bavaresi.

FEDELTA’ – “Io qui mi trovo bene e sono felice, così come la mia famiglia. Monaco è una città meravigliosa dove vivere, quindi perché non dovrei restare per tutta la carriera? Noi vogliamo vincere tutti i titoli, da quando sono qui ogni anno abbiamo vinto qualcosa. E’ vero che è una montagna russa tra elogi e critiche, ma lo accetto”.