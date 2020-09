Thiago Alcantara in stallo, da Liverpool per ora nulla si muove

Dopo aver centrato il triplete con il Bayern Monaco, Thiago Alcantara è pronto a vivere un’altra esperienza europea. L’ex centrocampista del Barcellona potrebbe approdare in Premier League, ma per ora nulla si muove.

THIAGO ALCANTARA AL LIVERPOOL, TUTTO BLOCCATO?

Il brasiliano è infatti in attesa di una risposta del Liverpool che in questi giorni è in contatto con il Bayern Monaco per trovare l’accordo sul cartellino. Finora troppo basse le proposte dei Reds e nel frattempo il giocatore aspetta. Quello che è certo è che ci sarà il Liverpool nel suo futuro.