Thuram junior la combina grossa: esulta senza rispettare le misure anti-Covid

Per una volta Marcus Thuram ha fatto parlare di sé in campo, ma in senso negativo. Infatti il giovanissimo attaccante del Borussia Moenchengladbach ha deciso di festeggiare la rete realizzata contro l’Eintracht Francoforte mimando un bacio sulla guancia di un compagno. Una scena che ha fatto discutere gli appassionati perché con le attuali misure disposte i giocatori possono esultare dopo un gol mantenendo le distanze di sicurezza. L’infrazione, però, non è stata sanzionata dai massimi organi del calcio tedesco, che hanno fatto sapere di non intendere prendere provvedimenti contro chi non ha rispettato le norme stabilite in precedenza. Una scelta destinata a far discutere.