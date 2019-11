Tonfo Bayern: non basta Muller, il Leverkusen passa 2-1

Niente vetta per il Bayern Monaco. I bavaresi cadono in casa contro il Bayer Leverkusen. Dopo 10 minuti gli ospiti sono già in vantaggio con Bailey che infila Neuer con un diagonale perfetto. Al 34′ Muller pareggia con un sinistro che beffa il portiere avversario. Sembra l’inizio del solito monologo dei campioni di Germania, ma al 36′ è ancora Bailey a trovare la soluzione vincente, indirizzando il proprio bolide sul secondo palo. La sfortuna si abbatte sul Bayern che colpisce anche due traverse con Perisic e Lewandowski, oggi in giornata no. Con questo successo il Leverkusen torna in lotta per il titolo, accorciando a 5 punti dalla vetta. Il Bayern resta a meno 2.