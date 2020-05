Torrent: “Al Bayern i calciatori non seguivano Guardiola. Perdemmo 0-4 col Real…”

Da diversi anni Pep Guardiola insegue il tris in Champions League, ma per diversi motivi manca il colpaccio. Una delle occasioni in cui è apparso davvero vicino alla conquista della Coppa più ambita è stata la stagione 2013/14 al Bayern Monaco, conclusa con una vera e propria debacle in semifinale contro il Real Madrid. Un tracollo che trova una spiegazione nelle parole dell’assistente di Guardiola, Domenec Torrent a Kicker: “L’idea di Pep sarebbe stata quella di adottare una tattica più attendista, ma i giocatori essenziali volevano agire in modo più urgente, più tempestoso. Ci sono stati errori nel comportamento difensivo quando si concedono tanti gol, ma ci sono tali errori. Forse con l’idea di Pep di un maggiore controllo avremmo comunque perso 0-4, forse anche 0-5”.