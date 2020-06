Tris Eintracht: Werder Brema battuto, in gol anche Andre Silva

Tre squilli rilanciano l’Eintracht Francoforte. La semifinalista della scorsa edizione di Europa League ritrova il miglior gioco e si scatena in casa del Werder Brema, sempre più inguaiato in penultima posizione. Gli ospiti devono ringraziare un Kevin Trapp straordinario: il portiere tedesco si supera in due occasioni nel primo tempo, mantenendo il risultato sullo 0-0 fino all’intervallo. L’incontro si sblocca nella ripresa grazie a una rete di Andre Silva. L’ex Milan si inserisce in area su un cross di Kostic e insacca di testa al 61′. Il Werder accusa il colpo e crolla nel finale. Ilsanker si scatena e realizza una doppietta tra l’81’ e l’87’ con due facili tap in. Per i padroni di casa è notte fonda. Per l’Eintracht, forse, l’inizio della risalita in classifica.