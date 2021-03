Ufficiale – Bayer Leverkusen: Bosz esonerato

Peter Bosz non è più l’allenatore del Bayer Leverkusen. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale e sui canali social, il club tedesco ha comunicato l’esonero del tecnico. La pesante sconfitta con l’Hertha Berlino nell’ultimo turno è stata la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso ed ha portato la società a prendere in maniera definitiva questa decisone. In panchina, fino al termine della stagione, ci sarà Hannes Wolf.

Il Bayer in questo momento è sesto in classifica in Bundesliga e, attualmente, fuori dalle zone che valgono un posto nelle prossime competizioni europee.