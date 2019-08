Ufficiale – Bayern Monaco, ecco Perisic: “Puntiamo alla Champions…”

La notizia era nell’aria. Ieri le visite mediche, oggi la firma sul contratto: Ivan Perisic è un nuovo giocatore del Bayern Monaco.

Il giocatore croato, di proprietà dell’Inter, passa al club bavarese con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per una stagione, quindi, l’ex nerazzurro giocherà in Bundesliga. L’accordo scade il 30 giugno 2020 data in cui i tedeschi decideranno se riscattare o meno il vicecampione del mondo con la Croazia. Ecco di seguito il comunicato dei tedeschi pubblicato poco fa su Twitter con le prime immagini di Perisic con la nuova maglia e le prime parole: “Vogliamo il campionato, la coppa di Germania ma puntiamo anche alla Champions League…”.