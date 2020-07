Ufficiale – Bayern Monaco, finalmente Sané

Erano ore d’attesa in casa Bayern Monaco per l’arrivo di Leroy Sané dal Manchester City. Adesso la notizia è diventata ufficiale: il tedesco si accasa ai campioni di Germania.

Sané: al Bayern Monaco fino al 2025

Mancava l’ufficialità, adesso è arrivata: Leroy Sané è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il giocatore, come si legge sul sito ufficiale del club bavarese e sui canali social, ha firmato fino al 2025 ed inizierà a lavorare per preparare la prossima stagione a partire dalla prossima settimana. “Il Bayern Monaco è un club molto grande e ha grandi obiettivi e questi obiettivi si adattano anche a me”, le prime parole del calciatore direttamente dal sito dei tedeschi. “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida e non vedo l’ora di allenarmi con la squadra. Conosco Hansi Flick della nazionale U21, abbiamo avuto un’ottima relazione in quel periodo. Voglio vincere il maggior numero possibile di titoli con il Bayern e la Champions League è sicuramente l’obiettivo”.

