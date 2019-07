Ufficiale – Il figlio di Thuram al Borussia M’Gladbach

Nuova avventura per Marcus Thuram, figlio dell’ex difensore Lilian. L’attaccante francese è infatti un nuovo giocatore del Borussia Monchengladbach, club di Bundesliga. Il calciatore, classe 1997, approda in Germania dal Sochaux, club con il quale nelle ultime due stagioni ha messo insieme complessivamente 72 presenze e 17 reti. Per lui, che in passato ha indossato anche la maglia del Guingamp, un contratto quadriennale, con scadenza prevista nel giugno 2023.

Marcus Thuram può inoltre vantare numerose presenze con le nazionali giovanili della Francia, conquistando anche il titolo europeo con l’under 19 nel 2016.