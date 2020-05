Ufficiale – La Bundesliga riprenderà il 16 maggio

La Bundesliga fa il passo decisivo verso la ripresa. Dopo aver anticipato tutti per quanto riguarda gli allenamenti individuali, la Germania sarà anche la prima nazione in cui ripartirà il calcio, almeno per ora. La Merkel nei giorni scorsi aveva annunciato la ripresa durante la seconda metà di maggio e ora c’è anche la data.

DFL – Dopo un’assemblea la Bundesliga ha scelto il 16 maggio come data di ripresa delle ostilità. Una scelta spiegata poi dall’ad Seifert: “Il rischio di infezione per i giocatori è estremamente basso e non è più alto rispetto ad altri settori”. Il piano della Federazione è quello di chiudere la stagione entro il 27/28 giugno, ma alcuni club si sono detti contrari. Il Werder per esempio aveva chiesto una ripresa un po’ più in là per permettere ai giocatori di tornare in forma.