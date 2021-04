Ufficiale – Lipsia: Jesse Marsch sarà l’allenatore dopo addio di Nageslmann

La società tedesca ha annunciato il nuovo allenatore per la prossima stagione

LE PAROLE DELL'AD - "Con Jesse Marsch siamo stati in grado di ingaggiare il nostro candidato ideal per il ruolo di allenatore della prima squadra. Lui è un allenatore di alto livello", ha detto Oliver Mintzlaff , amministratore delegato del Lipsia .

"Jesse ha svolto un ottimo lavoro in tutte le sue precedenti posizioni e è cresicuto nel tempo, passo dopo passo. Ovviamente è un grande vantaggio che abbia già lavorato per il Lipsia per un anno. Jesse conosce il club, la città di Lipsia e soprattutto la nostra filosofia di gioco e di squadra. Oltre alle sue qualità di allenatore, Jesse si caratterizza soprattutto per i suoi modi positivi e ambiziosi, attraverso i quali può ispirare estremamente le persone dentro e fuori il club e portarle con sé. Non vediamo l'ora di lavorare con lui".