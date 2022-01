Voller sul Mondiale ogni due anni: “E’ un’idea folle”

Il direttore esecutivo del Bayer Leverkusen ha parlato della possibilità di un Mondiale biennale.

Il direttore esecutivo del Bayer Leverkusen, Rudi Voller, ha commentato l'idea della FIFA di disputare il Mondiale ogni due anni: “E’ un'idea assolutamente folle. Ogni due anni c’è fondamentalmente un grande evento. L'Europeo è un piccolo Mondiale. Nel caso si facesse mai una cosa del genere, ogni estate si dovrebbe disputare un Mondiale o un Europeo. Lo stress per i giocatori sarebbe troppo massiccio”. Sul prossimo Mondiale invernale in programma in Qatar invece: "Sarà un Mondiale molto speciale. Penso che abbiano risolto alla grande il problema dei calendari. Penso sarà un Mondiale fantastico come tutti gli altri e non vediamo l'ora". Così Rudi Voller che fu anche commissario tecnico della Nazionale tedesca dal 2000 al 2004.