Werner saluta il Lipsia, ma ammette: “Difficile ripetere questa stagione”

Anche i grandi amori possono concludersi. Timo Werner si è legato al Red Bull Lipsia dal 2016 ed è cresciuto con il club sponsorizzato dal colosso austriaco. Nell’ultima stagione il suo rendimento è stato a dir poco straordinario, risultando il vero trascinatore della squadra. Naturale che si sia attirato così l’attenzione di diverse grandi società sul mercato. Alla fine l’ha spuntata il Chelsea, che si è assicurato le sue prestazioni per 60 milioni di euro.

TEMPISMO – Werner ha voluto ringraziare i suoi tifosi e ha guardato già alla prossima avventura, con un pizzico di timore. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: “Per me era arrivato il momento ideale per trovare un altro club. Si dice sempre che è meglio cambiare quando le cose vanno bene e forse andrà bene anche lì. Ho segnato più gol che mai, ho collezionato più assist che mai e abbiamo giocato a calcio come mai prima d’ora. Questa stagione è difficile da ripetere. Era tempo di trasferirmi in un club di livello mondiale”.