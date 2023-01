Buon sangue non mente: il figlio di Van Persie convocato dall’Olanda U17

Ebbene sì, perché se tutti ci ricordiamo di Robin , in questi anni nelle retrovie del calcio olandese, c'è un altro Van Persie con lo stesso DNA che si sta prendendo la scena: suo figlio Shaqueel . Il 16enne è in forza al Feyenoord e si sta facendo largo a suon di gol dato che ne ha segnate ben 16 in sole 13 apparizioni di campionato U17 ed è il ​​capocannoniere della categoria davanti a Robin van Duiven (PSV), che ne ha accumulati 15.

Ma non è tutto. Infatti, come premio per questo momento d'oro è arrivata la prima convocazione con la Nazionale U17 dell'Olanda. Inoltre, Marcafa notare come il giovane potrebbe giocare con il Marocco grazie alle origini di sua madre, ma, per il momento, pare voglia seguire le orme del padre oltre ad aver già giocato anche con la formazione U16 Oranje.