Buone notizie da Valencia, i giocatori positivi sono guariti

In Spagna la pandemia di Covid-19 sta facendo registrare un numero altissimo di vittime. Come in Italia, anche in Spagna sono scattate le misure restrittive da parte del governo per cercare di evitare il rischio di contagio. In Liga inoltre si sono registrati parecchi casi di positività, soprattutto in casa Valencia.

GUARITI – Nel club spagnolo circa il 35% dello staff era risultato positivo al Coronavirus e per privacy il club aveva tenuto nascosti i nomi dei contagiati. Dopo qualche settimana finalmente arriva una buona notizia. Secondo quanto riportato da Marca tutti i giocatori risultati positivi sono guarititi. Tra loro anche tanti membri dello staff che sono riusciti a superare il virus.