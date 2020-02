Buone notizie per il Barcellona, Pique recupera per il Clasico

Il Barcellona può tirare un grande sospiro di sollievo. Gerard Pique sarà disponibile per il Clasico in programma domenica sera al Bernabeu. Secondo quanto riporta Marca il difensore, durante la partita del San Paolo contro il Napoli, ha rimediato una distorsione alla caviglia lieve. Per questo motivo il club blaugrana non ha diramato nessun comunicato sul sito ufficiale.

Il difensore quindi sarà in campo. Un’ottima notizia anche per Quique Setien che potrà contare così sull’enorme esperienza del gigante catalano.

Il fischio d’inizio è fissato alle 21 e il Barcellona arriva all’appuntamento da capolista. Il Real invece deve reagire dopo la sconfitta per 1-0 rimediata contro il Levante.