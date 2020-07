Burdisso rivela: “De Rossi avrebbe potuto iniziare ad allenare col Boca”

Da qualche settimana si parla del possibile approdo di Daniele De Rossi su una panchina di Serie A. L’ex bandiera della Roma è pronto a lanciarsi in una nuova avventura dopo l’addio al calcio. Non tramonta l’ipotesi di un ritorno al Boca Juniors dopo l’improvviso addio da giocatore. Un sogno che farebbe piacere a un vecchio compagno di squadra.

PROPOSTA

Nicolas Burdisso non ha alcun dubbio sulle qualità di De Rossi come allenatore. Il dirigente del Boca ha spiegato il suo punto di vista ai microfoni di Sky Sport: “De Rossi può fare l’allenatore, ne sono sicuro. Ricordo che l’anno scorso l’ho portato a parlare coi centrocampisti del nostro settore giovanile al Boca: ha un carisma speciale, i nostri ragazzi lo ascoltavano religiosamente in silenzio. Dopo quell’incontro gli ho detto che avrebbe potuto iniziare il suo percorso da tecnico proprio al Boca Juniors, una volta appesi gli scarpini al chiodo. Poi sappiamo com’è andata e per motivi familiari Daniele è dovuto tornare in Italia… De Rossi comunque ha la leadership giusta per allenare, nel calcio di oggi c’è bisogno di questo tipo di allenatori”