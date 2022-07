Busquets al capolinea: sarà la sua ultima stagione al Barcellona

Ultimo anno in maglia blaugrana per il centrocampista.

Sergio Busquets è pronto a chiudere la sua carriera al Barcellona . Sembra essere questa l'intenzione del calciatore riportata anche dal Mundo Deportivo quest'oggi. Da quanto si apprende dal media iberico, sebbene il centrocampista non abbia ufficialmente detto ancora nulla a riguardo, nell'ambiente del club sanno che il suo contratto non andrà oltre la scadenza del giugno 2023.

Un ultimo anno, quindi, per il giocatore spagnolo il cui sogno nel cassetto e chiudere poi la carriera in MLS, magari nell'Inter Miami e a maggior ragione se e quando arriverà anche il suo amico Lionel Messi.

"Il capitano, che il 16 luglio compirà 34 anni e chiuderà la bellezza di quindici stagioni in prima squadra, ha in mente di porre fine al suo periodo al Barça tra un anno e provare l'avventura nel calcio nordamericano". si legge nel media spagnolo. La separazione tra società e giocatore non è venuta in anticipo per il semplice fatto che Busquets desiderasse arrivare al Mondiale in Qatar di questo inverno al top e giocando ancora nel calcio europeo.