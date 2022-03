Busquets, complimenti a… Casemiro: “Tra i migliori. In quel ruolo poca considerazione”

Il centrocampista del Barcellona elogia il rivale di sempre del Real Madrid

Aria di Clasico, ma neppure tanta vista la cordialità e i complimenti di Sergio Busquets , centrocampista del Barcellona , nei confronti del rivale del Real Madrid , Casemiro . Come riportato da Marca, il calciatore spagnolo ha avuto parole al miele per l'avversario Blancos esaltandone le doti e considerandolo pubblicamente tra i migliori al mondo nel suo ruolo.

ELOGIO - "Se Casemiro non è il migliore al mondo nel suo ruolo è senza dubbio lì tra i migliori", ha detto Busquets che nel weekend sfiderà proprio il brasiliano nel big match de LaLiga. "Lo ammiro. In questa posizione veniamo trascurati perché, alla fine, le persone si concentrano sui gol, le conclusioni e gli assist. Noi abbiamo un ruolo meno visibile ma molto più importante, che è stare in mezzo alla squadra, controllare tutto". E ancora: "Detto questo, a me piacciono i bravi calciatori e nel Real ovviamente ce ne sono tanti ma non li scambierei con i miei compagni del Barcellona".