Busquets: “Messi-Barcellona? Tutti sperano possa ricevere l’addio che merita”

Anche Sergio Busquets, fresco di addio al Barcellona, "tifa" per il ritorno in blaugrana della Pulce.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Sport, Sergio Busquets ha parlato anche del possibile ritorno di Lionel Messi al Barcellona. Il futuro della Pulce sembra essere in bilico tra la Catalogna, la MLS e l'Arabia Saudita. I suoi ex compagni, così come tutto l'ambiente blaugrana, ha però un sogno: vederlo vestire ancora la maglia con cui ha fatto la storia e salutarla come si deve e non come capitato appena due anni fa.