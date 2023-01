Busquets non ha deciso: “Mio futuro? Non lo so e non lo direi in conferenza”

Il centrocampista tra permanenza e addio.

Redazione ITASportPress

Una giornata speciale per lui e per il Barcellona con l'impegno nella finale di Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid. Ma per Sergio Busquets sono in generale settimane "difficili" in termini di pensieri sul futuro. Il centrocampista, una delle ultime bandiere rimaste in maglia blaugrana, deve decidere cosa fare vista la scadenza del suo contratto a giugno.

Si era parlato della possibilità di rinnovare per una stagione ma anche dell'ipotesi addio, forse anche a gennaio. Sull'argomento mister Xavi aveva commentato in passato: "Sergio è in scadenza a giugno, ma cercheremo di convincerlo a rinnovare".

Sul tema, ha parlato ora anche il diretto interessato a margine della gara di oggi contro il Real Madrid. In conferenza, lo spagnolo ha spiegato: "Il mio futuro? Non ci sono novità e non ho ancora deciso, anche perché adesso sono concentrato sulla finale che è molto importante", le parole di Busquets.

"Voci d'addio? Non lo so e nemmeno ve lo direi così in conferenza stampa. Non chiedetemi altro su questo tema perché non dirò nulla, metto sempre la squadra davanti ad una decisione personale".