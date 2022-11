Busquets: “Non ho deciso dove giocherò il prossimo anno. Ma a febbraio…”

FUTURO - In tanti lo accostato alla MLS ed in particolare all'Inter Miami, ma Busquets ha confidato di non aver ancora deciso nulla: "No, non ho ancora deciso niente. Ci sono molte storie riportate sui vari media, ecc., ma non ho firmato nulla o negoziato con nessun club. Lo avevo detto già in estate e lo ribadisco anche ora: vorrei decidere un posto dove continuare la mia carriera a febbraio, ma sicuramente non ora. Ora sono focalizzato solo sul Mondiale e solo dopo cercherò di avere le idee chiare per dove continuerò la mia carriera".