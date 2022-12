Busquets, rinnovo col Barcellona più vicino grazie… a Messi

Il centrocampista potrebbe restare in blaugrana ancora un anno.

Redazione ITASportPress

Sembrava tutto ormai finito con l'addio deciso a fine stagione o, addirittura, nella sessione invernale. Invece, qualcosa è cambiato. Parliamo della situazione in casa Barcellona per il futuro di Sergio Busquets. Con il contratto in scadenza 30 giugno 2023 sembrava certa la partenza dell'esperto calciatore dalla Catalogna. Invece, ora, le cose potrebbero andare diversamente e, in tale ottica, ci sarebbe lo zampino indiretto di... Lionel Messi.

Come riporta Mundo Deportivo, il mancato ritorno a Barcellona la prossima estate della Pulce e il sempre più probabile rinnovo col Paris Saint-Germain per una annata allontanerà l'avventura in MLS dell'argentino. La sua e, a quanto pare, anche quella di Busquets.

L'obiettivo del centrocampista è, infatti, quello di chiudere la carriera accanto a Messi che sia negli Stati Uniti o al Barcellona. Con la permanenza del fresco campione del Mondo in Francia, anche ll calciatore spagnolo non ha più fretta di andare via da Barcellona e, a questo punto, potrebbe decidere di fare di tutto per rendere possibile il proprio rinnovo di contratto con i blaugrana per un altro anno. In attesa delle mosse di Messi...