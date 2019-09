Busquets: “Sterling come Messi? Paragone davvero esagerato. Sulla Champions…”

Luka Modric è riuscito ad interrompere l’egemonia di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo per quanto riguarda la vittoria del Pallone d’Oro. Virgil van Dijk è stato premiato come miglior calciatore UEFA della passata edizione della Champions League, proprio davanti all’argentino e al portoghese. Ma per il mondo del calcio, e gli addetti ai lavori, i migliori restano sempre La Pulce e CR7.

Hanno fatto rumore le recenti dichiarazioni dell’ex difensore inglese Carragher e il paragone tra Raheem Sterling, attaccante del Manchester City, e i due mostri sacri prima citati. A rispondere al confronto, ritenuto azzardato, è stato chi conosce molto bene entrambi: Sergio Busquets.

Il centrocampista del Barcellona, compagno dell’argentino e per anni rivale del portoghese, ha detto la sua sull’argomento. Come riporta il Mirror, lo spagnolo non è d’accordo con il paragone.

MOLTO ESAGERATO – “Sterling è un giocatore con un grande profilo e un grande potenziale”, ha detto Busquets. “Ma confrontarlo con Leo Messi è molto esagerato e non positivo per il giocatore. Quello che sicuramente è vero è che ognuno sta giocando un ruolo molto importante nel suo club. Sterling è un buon giocatore e può anche avere grande impatto anche sulla nazionale inglese. Se non valesse 200 milioni ora, sarei sorpreso”, ha detto. E poi su chi sarà il giocatore dell’anno 2020, Busquets ha un candidato a sorpresa, oltre al compagno Messi: “Mohamed Salah ha avuto un’ottima stagione e anche Cristiano Ronaldo ha vinto trofei…”.

CHAMPIONS – Pensiero finale sulla Champions League che avrà inizio la prossima settimana: “Credo che il Manchester City sia tra le squadre che possono vincerla. Certo. Ma il Barcellona, con Messi, è sicuramente la favorita”, ha concluso Busquets.