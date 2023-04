Caceres, cosa combini? “Sbirciata” al Var e… cartellino rosso

Incredibile gesto ingenuo del difensore ex Serie A Caceres ora ai LA Galaxy in MLS. Doppio giallo ed espulsione...

Vi ricordate Martin Caceres ? L'ex difensore tra le altre di Juventus, Fiorentina ma anche Cagliari ha chiuso anzitempo la sfida persa dai suoi Los Angeles Galaxy sul campo di Houston in MLS. Il motivo? Un cartellino rosso arrivato per doppia ammonizione dopo una "sbirciata" al Var.

Il calciatore, infatti, al 63' di gioco si è avvicinato all'arbitro che era intento a visionare un'azione al VAR. Caceres , più per parlare col direttore di gara che per andare a vedere davvero il monitor, si è avvicinato, ha toccato l'ufficiale di gara per attirare la sua attenzione e... si è preso il secondo giallo dela gara.

Un'ammonizione davvero ingenua alla quale neppure lui ha creduto nei primi istanti. Caceres è stato così costretto a lasciare il campo e la sua squadra in 10. Da notare come i LA Galaxy abbiano poi perso con un netto 3-0.

Un errore, o meglio, una ingenuità che non ci si aspetta da un giocatore della sua esperienza tra club e Nazionale e che in queste ore è diventata virale sebbene sia avvenuta domenica. Da sottolineare come nella stessa gara, ma sul finale, anche Douglas Costa, altra ex conoscenza del calcio italiano, abbia ricevuto un cartellino rosso sempre per i LA Galaxy.