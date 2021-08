Cade il Borussia Dortmund. I risultati della seconda giornata

Il Borussia Dortmund viene battuto in trasferta dal Friburgo. Goleada del Lipsia contro lo Stoccarda.. Domani tocca al Bayern Monaco.

Il Borussia Dortmund , indicato dagli addetti ai lavori come la vera antagonista del Bayern Monaco Campione in carica, cade clamorosamente in casa del Friburgo. Grifo e Sallai chiudono la pratica e non serve a nulla l'autogol di Keitel.

GOLEADA - Il Lispia, nell'anticipo del Venerdì, dà una grande prova di forza, battendo nettamente per 4-0 lo Stoccarda. Szoboszlai è autore di una doppietta, mentre le altre marcature sono di Forsberg e André Silva. Il Wolfsburg per ora si dimostra la squadra più in forma della Bundesliga. Vince per 2-1 in casa dell'Herta Berlino. Vantaggio dei padroni di casa con Lukebakio, ma Baku e Nmecha ribaltano la situazione. I biancoverdi si ritrovano quindi (momentaneamente) da soli, in testa alla classifica. Il Bochum batte per 2-0 il Mainz, mentre terminano in pareggio Eintracht-Augsburg (0-0) e Greuther Fürth-Arminia Bielefeld.