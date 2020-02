Cafu consiglia Neymar: “Se cambia atteggiamento può essere il migliore del mondo. Come Messi e Cristiano Ronaldo”

Da brasiliano a brasiliano, l’ex terzino destro anche del Milan Cafu ha voluto dare qualche consiglio all’attaccante del Paris Saint-Germain Neymar. O’Ney, trasferitosi a Parigi alla ricerca di qualcosa di diverso rispetto a quanto avesse prima al Barcellona, vorrebbe diventare il migliore di tutti, magari riuscendo a vincere qualche trofeo importante a livello europeo.

Il connazionale Cafu, come riporta Mundo Deportivo, ha voluto dargli qualche consiglio: “Neymar ha il potenziale per diventare il miglior giocatore del mondo. Giocando per il Psg può raggiungere il livello di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il suo pasaggio in Francia è stata una delle migliori transizioni nella storia del calcio francese. Ma è giunto il momento di cambiare l’atteggiamento nei confronti del calcio. Se si assume la responsabilità come leader, come giocatore di un certo spessore, allora tutto funzionerà. Ci aspettavamo che diventasse più maturo. Perché solo così può davvero provare a diventare uno dei migliori al mondo”.