Cafu incorona Alexander-Arnold: “Come me e deve vincere il Pallone d’Oro..:”

Chi meglio di Cafu può comprendere le doti e le qualità di un esterno di fascia come Trent Alexander-Arnold. Ed è proprio l’ex Pendolino che ai microfoni del Mirror, esalta il calciatore del Liverpool incoronandolo come uno dei candidati a vincere il prossimo Pallone d’Oro.

ORA DI CAMBIARE – “Alexander-Arnold è uno dei migliori al mondo, non c’è dubbio. Un giocatore eccellente, ha le stesse qualità delle mie e ha ancora un grande potenziale”, ha detto Cafu. “Trent è un calciatore forte e abile, spinge per tutta la partita in avanti e aiuta il Liverpool a segnare molti gol. Vedo molte cose in comune tra lui e me. Ha un istinto brasiliano. Vorrei dagli un consiglio: continuare a fare quello che ha fatto negli ultimi anni. Non ha bisogno di cambiare il suo stile di gioco. Anche se commette errori, deve continuare a fare ciò che fa. Penso che Alexander-Arnold abbia tutto per vincere il Pallone d’Oro anche perché è ora di cambiare questa storia che solo gl iattaccanti e i marcatori lo possono ricevere. La gente deve capire che i difensori sono importanti esattamente come i centravanti”.