Cafu: “Neymar tecnicamente più forte di Messi e CR7”. Poi il dubbio su Ancelotti CT del Brasile

Non manca un passaggio anche su chi rappresenta per la formazione Nazionale un riferimento, Neymar. "È un fenomeno. Tecnicamente è uno dei migliori giocatori che ho visto giocare negli ultimi 20 anni. Tecnicamente è meglio di Messi, Cristiano Ronaldo e qualsiasi giocatore tu possa immaginare. Abbiamo sempre sperato in lui nella squadra brasiliana. Con Neymar è una cosa e senza di lui è un'altra perché fa la differenza. Fa giocare meglio la squadra brasiliana. Il problema con la squadra brasiliana è: giocheremo per Neymar? Giocheremo per la squadra brasiliana? Questa è la domanda".