Cagliari, Bonato attacca: “Decisione non corretta, il rigore ci ha penalizzato”

Nella prima di Filippo Inzaghi con la Salernitana, è arrivato un pareggio all'Arechi. Il rigore di Boulaye Dia allo scadere ha evitato la prima sconfitta casalinga al nuovo allenatore granata. Proprio il gol dell'ex Villarreal, però, ha creato malumori tra i dirigenti del Cagliari. Il direttore sportivo, Nereo Bonato, è intervenuto ai microfoni di Dazn commentando l'episodio del rigore: "La decisione del rigore ci ha notevolmente penalizzato, non è stata corretta. Nell'incontro organizzato con allenatori e dirigenti era stato detto che determinati episodi non sarebbero stati puniti con un rigore. Questo è proprio quel tipo di episodio e ci ha penalizzato. L'episodio finale ci ha penalizzati molto, c'è amarezza". Infine, Nereo Bonato ha così commentato il momento della sua squadra: Al tempo stesso so che il Cagliari è sul percorso giusto, il primo mattone l'abbiamo messo".