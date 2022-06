Calciatore dello Stoccarda arrestato a Ibiza: l’accusa è violenza sessuale

Un calciatore di 25 anni della Bundesliga è stato arrestato a Ibiza con l'accusa di violenza sessuale, dopo la denuncia da parte di una ragazza spagnola. Si tratta di Atakan Karazor dello Stoccarda, come confermato dal club in una nota ufficiale: "Il centrocampista del VfB Atakan Karazor è stato arrestato mentre era in vacanza a Ibiza. Nega ogni atto criminale. Il club è in costante contatto con i suoi avvocati. Poiché si tratta di un processo in corso, chiediamo la vostra comprensione del fatto che il club non può, per il momento, commentare ulteriormente".