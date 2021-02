Calciatore francese riprende col cellulare compagno che si masturba e Federcalcio sequestra video

Un video girato dal calciatore del Nizza William Saliba dopo una partita della squadra giovanile della Francia qualche anno fa è diventato virale sui social network oggi. Nelle immagini spuntate sui social, l’attuale difensore centrale, di proprietà dell’Arsenal, si trova nello spogliatoio accanto ai suoi compagni di squadra con uno di essi, nudo che si masturba. La Federcalcio francese ha sequestrato questo video ritenendolo dannoso per chi l’ha ripreso, per chi è stato immortalato mentre faceva l’amore da solo, e per gli utenti del web. Dovrebbe essere aperta un’indagine da parte della commissione disciplinare della FFF e i due calciatori in questione verranno ascoltati. Saliba è entrato all’Arsenal nel 2019 ed è stato pagato dai Gunners 30 milioni di euro. In questa stagione, il francese non ha trovato spazio a Londra e nel gennaio 2021 è stato ceduto in prestito al Nizza.